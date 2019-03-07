Нью-Дели, 7 марта, 2019, 18:15 — ИА Регнум. 6 марта министр финансов Индии АрунДжейтли заявил журналистам, что проводимая правительством программа здравоохранения в скором времени станет самой большой в мире с бесплатным медицинским обслуживанием.

(сс) Harsha K R Индийскя больница

Он также отметил, что в рамках этой программы правительство страны уже выдало 22 млн. электронных карточек.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Арун Джейтли сообщил, что в данный момент около 1,4 млн. индийцев проходят лечение в государственных клиниках по всей стране.

Сообщается, что эта программа правительства преимущественно рассчитана на бедные слои населения. Она планирует обеспечить 100 млн. семей бесплатным медицинским обслуживанием на сумму до 500 тыс. рупий на семью (примерно 470 тыс. рублей).