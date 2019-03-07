Кемерово, 7 марта, 2019, 13:30 — ИА Регнум. В Яшкинском районе Кемеровской области работники лесничества очищают кедровый бор от больных деревьев, передает ОТР. Они пострадали от нашествия жуков-короедов.

(сс) markusspiske Бензопила

Под санитарную обработку попали 240 гектаров. Заражённые деревья засохли, и если их не вырубить, вредители могут перейти на соседние, здоровые.

Уничтожить двухвековой кедр жуки могут буквально за 3 месяца. По словам сотрудников лесного комплекса, помогают распространению короедов те, кто приходит в бор за орехами.

«Применяются незаконные способы заготовки ореха, — сказала специалист департамента Лесного комплекса Кемеровской области Татьяна Ярцева. — Например, бьют бревном по стволу, либо лазают с кошками, ломают ветки».

«Создана рабочая группа по определению, что в анном случае явилось причиной этой гнили стволовой, — сказал начальник территориального отдела по Яшкинскому лесничеству Алексей Костюченко. — И, соответственно, деревья ослаблены, их поражает короед шестизубчатый, который снизу грызет кору, и вершинный короед-двойник».

Пока, специалисты обработали треть территории. По предварительным оценкам, в общей сложности придется вырубить, 1500 гектаров деревьев. Вместо них посадят новые.