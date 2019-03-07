Сеул, 7 марта, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung Electronics разрабатывает телевизоры нового поколения, в которых не будет проводов. Об этом, как передает YTN, сообщили 7 марта представители компании.

По их словам, в 2018 году компания подала заявку на получение патента на технологию беспроводной системы передачи и приема энергии во Всемирную организацию интеллектуальной собственности.

Согласно информационному источнику, в заявке на патент, обнародованной в начале марта, содержится концепция беспроводного получения электроэнергии через длинную панель, с помощью которой к телевизору будет автоматически подаваться питание, если он находится в непосредственной близости.

«У данной технологии есть существенный недостаток, заключающихся в уменьшении мощности передачи, если телевизор будет находиться далеко от панели», — сообщили представители американского финансово-экономического журнала Forbes.