Су-27 перехватил «шпиона» США, в РФ унизили пенсионеров: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 7 марта, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- Задержание граждан США в Новороссийске подтверждено;
- Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик;
- Волгоградский депутат унизил малоимущих пенсионеров;
- В Газпроме «крепко» высказались о пропаже газопровода;
- Корь пришла в приграничную с Украиной Ростовскую область.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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