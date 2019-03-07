Чита, 7 марта, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов сегодня, 7 марта, заявил о своей отставке и намерении сосредоточиться на практической работе, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Официального сообщения на этот счёт ещё не поступало, на сайте профильного ведомства от его имени опубликовано лишь поздравление женщинам по случаю 8 Марта, однако в интервью телеканалу «Альтес» чиновник так прямо и заявил:

Министерство здравоохранения Забайкальского края Министр здравоохранения Забайкальского края Сергей Давыдов объявил о своей отставке

«Почти три года назад по просьбе руководителя края я после долгих раздумий согласился возглавить министерство с единственной целью — помочь как практик родному здравоохранению. На это я отводил себе два года. Сегодня отработав более тысячи дней, я оставляю пост министра здравоохранения».

При этом он подчеркнул, что решение его «осознанное, продуманное» и «не зависит от политики».

«Я считаю, наша команда с основными вызовами справилась. На мой взгляд, удалось сделать главное — в условиях серьёзного недофинансирования стабилизировать ситуацию внутри коллективов и сделать серьёзные заделы на будущее», — считает Сергей Давыдов.

Отвечая на вопрос по поводу своей дальнейшей карьеры, он сказал, что уходит «в практическое здравоохранение и науку».

«Буду заниматься программой активного долголетия», — пояснил Сергей Давыдов.

Напомним, медицинское образование он получил в Читинском государственном медицинском институте. Проработав два года (1986 — 1988) врачом-травматологом экстренной помощи в краевой больнице, вернулся в институт и стал ассистентом кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. В 1993 году был назначен заведующим травматолого-ортопедическим отделением краевой больницы, а с 2003 — директором центра эндопротезирования и артроскопии при этом отделении.

«Впервые в Читинской области начал проводить операции тотального эндопротезирования и артроскопии крупных суставов, внедрил операции внутрикостного функционального блокированного остеосинтеза и накостного остеосинтеза швейцарскими пластинами с углообразной стабильностью, позволяющие сократить сроки нетрудоспособности после травм в 2,5 раза», — сказано в официальной биографии чиновника.

Будучи травматологом-ортопедом высшей категории, доктором медицинских наук и заслуженным врачом РФ (2013 год) организовал и возглавил медико-фармацевтическую фирму «Ортопро» (1994 год). Также Давыдов является организатором и руководителем инновационной клиники «Академия здоровья», автором более 100 научных публикаций и ряда изобретений.

Министром здравоохранения Забайкальского края назначен предыдущим губернатором — Натальей Ждановой — в 2016 году.