Дамаск, 7 марта, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Руководители военных ведомств США и России провели в Вене встречу для того, чтобы обсудить возможные операции в Сирии, где США решили оставить часть своего военного контингента для защиты своих курдских союзников. Об этом сообщает новостное агентство ОАЭ Gulf News.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Как заявил полковник Патрик Райдер, представитель Объединенного комитета начальников штабов США, американцев на встрече с генералом Валерием Герасимовым, начальником Генерального штаба России, представлял председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Джозеф Данфорд.

«Руководители военных ведомств двух стран обсудили ход сирийского конфликта, в котором принимают участие силы международной коалиции и российские военнослужащие, а также обменялись точками зрения о состоянии двусторонних отношений США и России в военной сфере, текущей ситуации в сфере международной безопасности в Европе и других ключевых проблемах», — заявил Райдер.