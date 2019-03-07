Москва, 7 марта, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы проголосовали против принятия законопроекта об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) граждан РФ до 25 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Инициативу на рассмотрение своих коллег внесли депутаты фракции КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым. Авторы законопроекта предлагали ввести новые правила уже с января 2019 года — как объяснил в ходе пленарного заседания первый замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев, законопроект был внесен еще в 2018 году, но его рассмотрение несколько раз перекладывалось на более поздний срок.

Депутаты считают МРОТ в 25 тыс. рублей справедливым, в отличие от действующего сегодня минимума в 11,28 тыс. рублей, равного 100% прожиточного минимума. При этом, уверены они, даже подобное повышение ненамного улучшит уровень жизни работающих граждан страны и их семей, так как реальный прожиточный уровень расходов составляет более 25 тыс. рублей. Речь идет об оплате услуг ЖКХ, лечении, транспорте и прочих услуг.

Кроме того, депутаты также предлагают исправить норму закона о прожиточном минимуме, которая устанавливает, что потребительская корзина (на основе которой рассчитывается прожиточный минимум) должна определяться каждые пять лет. Пересмотр должен был состояться в 2018 году, однако в РФ параллельно действует закон, который замораживает уровень потребительской корзины до начала 2021 года. Авторы инициативы предлагают отменить эту нормы и вернуться к пересмотру потребительской корзины каждые пять лет.

На реализацию законопроекта депутаты планировали выделить 315,6 млрд рублей из бюджетной системы РФ на оплату зарплат бюджетникам в 2019 году. При этом предполагалось, что в 2020 году дополнительных расходов не потребуется, а треть бюджетных расходов в 2019 году возвратится в бюджетную систему в виде страховых взносов и подоходного налога.

Против инициативы выступило правительство, отметив, что резкое увеличение МРОТ может привести к уравниванию заработной платы работников различной квалификации.

«Кроме того, реализация законопроекта повлечет дополнительные расходы работодателей, что может негативно отразиться на организациях с высокой долей низкооплачиваемых работников и привести к возникновению задолженности по заработной плате, отказу от оформления трудовых отношений в соответствии с требованиями трудового законодательства, высвобождению работников», — отмечали в правительстве.

Помимо этого, увеличение МРОТ также потребует выделения дополнительных средств из бюджетной системы, отмечает в правительстве, однако авторы законопроекта не указывают, как планируют компенсировать выпадающие доходы.