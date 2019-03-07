Москва, 7 марта, 2019, 13:16 — ИА Регнум. Инициативу накоплений первоначального взноса на ипотеку, с помощью которых граждане России смогут получить кредит на приобретение жилья, нет повода критиковать, зная, в каком непростом положении оказалась российская строительно-ипотечная отрасль после упразднения паевого строительства, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Идея, безусловно, созрела. Самое главное теперь — создание механизма мотивации, чтобы граждане видели выгоду сбережения средств именно на процентных ипотечных счетах. Гарантия в 10 млн рублей — это очень правильное и своевременное решение», — считает эксперт.

Повышенные процентные ставки — безусловно, сильный мотиватор. Но эту инициативу необходимо дополнить мерами защиты от злоупотреблений. В договоре на открытие ипотечного депозитного счёта с повышенными уровнями страхового покрытия и доходности необходимо прописывать фразу о том, что накопленные средства могут быть использованы исключительно для покупки объектов жилой недвижимости.

«Желательно также мотивировать граждан РФ капитализировать накопленные на вкладе проценты (не снимать их с вклада, а приплюсовывать к нему по истечении очередного расчётного периода), чтобы требуемая сумма начального взноса собиралась быстрее», — отметил Рожанковский.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут появиться вклады для накопления первоначального взноса на ипотеку, с помощью которых население сможет получить кредит на приобретение жилья.

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