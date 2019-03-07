Москва, 7 марта, 2019, 13:11 — ИА Регнум. В КПРФ обеспокоены тем, что государственные деньги тратятся на распространение фейков через государственные СМИ, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

(сс)Falkenpost СМИ

Выступая на пленарном заседании, депутат Госдумы Николай Иванов (КПРФ) напомнил, что «в государственных средствах массовой информации начали твердить о некоем опросе жителей Курильских островов, хотят ли они стать гражданами Японии, если острова будут отделены от России и переданы японцам».

"Понимают ли те, кто проводил этот опрос, и те, кто рассказывал нам про это на Первом канале, что их действия подпадают под статью 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»? А за те же призывы с использованием СМИ лишение свободы на срок до 5 лет. Думаю, скорее всего, даже выговора никто не получит. Телеканалы работают сами по себе и несут вредную информацию, за которую не отвечает никто. Бюджет ВГТРК на 2018 год, вдумайтесь, составил 19,8 млрд рублей. Это огромная сумма из тех 75 млрд рублей, которые выделены государством для всех средств массовой информации», — сказал парламентарий.

«Получается, что значительная часть этих денег налогоплательщиков ушла на то, чтобы государственная организация публиковала бесплатно так называемые «фейковые новости», а фактически ложь и вранье, по-русски, а также предоставляла на эти деньги трибуну бандеровцам и националистам со всей земли, которые поливают нас с вами», — указал депутат.

«Вот для чего, вот для того, чтобы донести правдивую информацию о политике России через телекомпанию «Russia Today», госбюджет нашей страны тратит почти 330 млн долларов в год. А что они против нас? Не тратят ни копейки, зная, что найдутся здесь так называемые «журналисты», имеющие смутное представление о том, что означает понятие «горячие новости»? А в результате ложь или просто подлость», — говорит Иванов.

Парламентарий предложил поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и комитету Госдумы по информационной политике, информационным технологиям «изучить вопрос, контролирует ли хоть кто-нибудь пропаганду на наших государственных телеканалах».

"Кому-то может показаться это безобидной игрой, но хочу напомнить, что великий и могучий Советский Союз начали разваливать с помощью колоссальной лжи в средствах массовой информации», — напомнил коммунист.