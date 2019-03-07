Ярославль, 7 марта, 2019, 12:57 — ИА Регнум. В 2018 году количество жителей Ярославля, которые смотрят телевизор, сократилось с 412,8 тысячи человек в сутки до 393,9 тысячи. Это на 18,9 тысячи человек меньше. Такие данные содержатся в отчете компании «Медиаскоп» для Роскомнадзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Больше всего «телесмотрение» упало у женщин — на 12 тысяч в сутки в среднем (у мужчин — на 7 тысяч). От просмотра телевизора чаще всего отказывается молодежь — люди в возрасте 18−34 года. В 2018 году в этой возрастной категории в Ярославле телевизор смотрели только 52% жителей.

Среднесуточное время просмотра телеканала составляет 232 минуты, оно сократилось за год на две минуты.

Данные приводятся по аудитории старше четырех лет. Таковых в Ярославле 577 тысяч человек.