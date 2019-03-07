Рубцовск, Алтайский край, 7 марта, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Работа главного канализационного коллектора Рубцовска (Алтайский край), на котором произошло обрушение верхнего свода, восстановлена по временному варианту. Как сообщает сегодня, 7 марта, сайт городской мэрии, проведённая расчистка места провала, установление металлических конструкций, заливка бетоном ранее пробитого котлована и засыпка его грунтом позволили восстановить работоспособность данного участка коллектора по временному варианту.

Сайт мэрии Рубцовска Авария на главном канализационном коллекторе Рубцовска

Вместе с тем, проводившие обследование коммунальщики подтвердили, что на данном участке необходимы проведение прокола методом горизонтально направленного бурения и прокладка параллельной нитки канализационного коллектора.

«Работы по прокладке коллектора начнутся после поступления трубы необходимого диаметра в Рубцовск», — пояснили в рубцовской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, главный канализационный коллектор диаметром 1000 мм обрушился в Рубцовске вечером 4 марта по причине полного износа конструкции, построенной ещё 1965 году. Поскольку на пораженном участке расположены 115 многоквартирных домов, шесть детских садов, три школы, две детско-юношеские спортивные школы, коммунальщики не стали прибегать к земляным работам. Однако для того, чтобы воспользоваться методом горизонтально направленного бурения и пройти стометровый участок, потребуется порядка 4 миллионов 950 тысяч рублей. На все работы потребуется не меньше двух недель.