Екатеринбург, 7 марта, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге свердловский арбитражный суд удовлетворил заявление Дмитрия Левченко — финансового управляющего имуществом бизнесмена Павла Неверова, убитого весной 2018 года. Супруга предпринимателя признана банкротом, говорится в материалах суда.

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Решение было вынесено ещё 19 февраля. Согласно ему, предприниматель Мария Неверова признана банкротом. Её финансовым управляющим назначен Александр Осинский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павел Неверов был убит 27 апреля 2018 года. А 31 июля в арбитражный суд поступило заявление о банкротстве Марии Неверовой, при этом Павел был указан в качестве одного из заявителей. Это заявление вызвало недоумение у местных журналистов. Впрочем, затем ситуация прояснилась. Оказалось. что его подал Дмитрий Левченко.

3 августа заявление было оставлено без движения до 3 сентября. 21 августа в дело о банкротстве вступило ООО «Автосоюз», которое заявило о задолженности в размере 1 356 753 рублей 89 копеек.

17 октября в отношении Марии Неверовой ввели процедуру реструктуризации долгов.