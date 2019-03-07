Сеул, 7 марта, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Компания KIA Motors представила «зеленый» внедорожник «The New Niro», сообщает телеканал YTN.

«The New Niro»

Новая модель автомобиля оборудована интеллектуальным круиз контролем, системой помощи при движении по автомагистрали, асистентом движения по полосе. Кроме этого, автомобиль также оборудован системой автоматического переключения света, систему, контролирующую внимательность водителя за рулем и системой предупреждения о сходе с полосы.

Автомобиль будет доступен в шести оттенках, включая новые цвета платиновый графит и синий электрик. Стоимость автомобиля будет варьироваться от 24,2 млн вон (~$21 500) до 36,74 млн вон (~$32 500) в зависимости от конфигурации.

«Niro» — представляет собой экологически чистую модель автомобиля нового поколения. После выхода первого автомобиля в 2016 году было продано 270 тыс. единиц по всему миру.