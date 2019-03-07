Вашингтон, 7 марта, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Американская и в целом западная цивилизация в последние десятилетия последовательно подрывают свои собственные основы, задача России и ее союзников состоит в том, чтобы содействовать этому процессу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 марта, комментируя сообщения об иске компании Huawei к властям США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как сообщалось ранее, руководители Huawei в своем иске утверждают, что введенный американскими властями запрет на сотрудничество государства с компаниями, которые используют оборудование Huawei, является незаконным, поскольку власти не предъявили для такого запрета никаких оснований.

«Подавая в суд на правительство США, китайская компания Huawei делает большое и правильное дело. Велика вероятность того, что она свой иск выиграет, но даже если нет, результат в перспективе будет значимым: дискредитированной окажется американская система правосудия.

Американцы, как и вся западная цивилизация в целом, в последние десятилетия последовательно подрывают свои собственные основы. Права человека давно приняли там искривлённый, однобокий характер; главным правом стало право на коверкание человеческой сути. Свобода слова попрана. Частный бизнес испытывает на себе мощнейшее давление государства. Юридическая система всё более становится институтом политических разборок. В попытке достичь мирового доминирования наполовину разрушено международное право. Этот список язв западного мира каждый легко может продолжить сам.

Наша задача и задача тех стран, в союзе с которыми Россия намерена отстоять здравомыслие мирового устройства, состоит в том, чтобы по мере возможности, прибегая к политическим, правовым и другим институтам западной цивилизации, содействовать её самоподрыву. Она, эта цивилизация, в своём нынешнем качестве суть огромная раковая опухоль в теле человечества. Её необходимо как минимум изолировать от остального организма; разбрасываемые ею метастазы надо вскрывать и удалять.

Вот и китайцы, подавая иск в защиту своей компании, проводят своего рода диагностику степени поражения американской правовой системы раком гегемонизма. Посмотрим, что она покажет», — отметил Михаил Демурин.