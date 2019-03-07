Вашингтон, 7 марта, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей сочли американского актера Уилла Смита «недостаточно чернокожим» для главной роли в байопике «Король Ричард». Они решили, что есть множество других актеров, более подходящих для роли отца знаменитых теннисисток Винус и Серены Уильямс, и обвинили создателей фильма в колоризме.

Цитата из к/ф «Люди в черном 3». реж. Барри Зонненфельд. 2012. США Уилл Смит

Юзеры высказались за то, чтобы на съемки пригласили актера с более темным цветом кожи. Среди предложенных кандидатов оказались Идрис Эльба и Махершала Али.

https://twitter.com/La_Ney_sha/status/1102980526732918784

«Ничего не имею против Уилла Смита, но почему он играет отца Винус и Серены? Да, человек умеет играть, но, ради бога, есть темнокожие люди, которые тоже могут играть. Они могут взять одного из них и, может быть, дать неизвестному актеру шанс».

«Мне нравится Уилл Смит, но он в роли Ричарда — не норма. Это просто неуместно, и есть другие актеры с темной кожей и узнаваемым именем, которые могут сделать эту работу. Любой, кто не понимает, что это колоризм, бредит», — пишет Катиа В.

Некоторые пользователи сочли бессмысленными нападки на актера и отметили, что требование лишить его роли из-за недостаточно темной кожи — и есть расизм.

«Уилл Смит не слишком чернокожий, чтобы играть чернокожего мужчину? Разве это не расизм? В любом случае если он лучший возможный вариант, то в чем проблема?» — возмутился Аниш Ч.

https://twitter.com/cutterpool/status/1103336457169715200

Ранее СМИ сообщили, что Уилл Смит сыграет отца теннисисток Винус и Серены Уильямс в фильме «Король Ричард». Как уточняет BBC, пока актера не утвердили на роль, но он заявил, что готов участвовать в проекте. Подробности о сюжете будущей картины пока не раскрываются.