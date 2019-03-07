Тегеран, 7 марта, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Иранская организация по содействию торговле объявила о том, что в 2018 году экспорт фиников вырос на 53% по сравнению с 2017 годом, сообщает иранское информационное агентство «IRNA».

(сс) Madhif Финики

Директор организации Махмуд Базари отметил, что в 2018 году объем экспорта фиников составил 249 000 тонн, а общая стоимость равнялась 258 млн. долл. В 2017 году показатели равнялись 196 000 тонн и 186 млн. долларов соответственно.

Основные импортеры иранских фиников — это Индия, Пакистан, Ирак, Казахстан и Турция. Индия, являясь первым импортером иранских фиников, покупает чуть меньше 10% от всего объема продукции. В целом, Исламская республика экспортирует финики в 85 стран мира на всех континентах.