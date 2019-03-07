Москва, 7 марта, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) заявило о недостоверности информации о выходе в свет книги главы агентства Михаила Сеславинского под названием «Ароматы моей биографии». Как отмечается в обращении в ИА REGNUM начальника отдела по связям с общественностью управления делами Роспечати Анфисы Храмовой, агентство предоставило недостоверное сообщение из-за технического сбоя в работе электронной почты Роспечати.

Роскомпечать дезавуировала информацию о книге Сеславинского

«Книги, указанной в материале, — подчеркнула Храмова, — не существует».

Напомним, согласно ранее распространенной Роспечатью информации, мемуары Сеславинского вышли издательстве «Пашков дом» и повествуют «об угасающих 80-х и лихих 90-х годах прошлого века и благословенных нулевых века нынешнего».

«Прекрасный и безумный город многих сводил с ума, — написал Сеславинский в предисловии книги, существование которой Роспечать отрицает. — Свел с ума он и меня — тем, что свел с незаурядными людьми. Моя книга — об оборотной стороне их жизни, о которой многие вокруг даже не догадываются».