Душанбе, 7 марта, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Институциональная реформа в сельском хозяйстве Таджикистана позволит повысить рентабельность производства, увеличить объем инвестиций в сектор и обеспечить продовольственную безопасность республики. Об этом заявил представитель продовольственной сельскохозяйственной организации ООН Олег Гучгельдыев, сообщает 7 марта издание «Авеста».

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

В Душанбе прошел двухдневный семинар технической рабочей группы при министерстве сельского хозяйства Таджикистана, на котором обсуждался вопрос оптимизации и повышения эффективности управления этим сектором экономики.

Участники семинара рассмотрели возможность внедрения государственно-частного партнерства в сектор сельского хозяйства. В ходе обсуждения была также рассмотрена возможность применения опыта других стран в Таджикистане.

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