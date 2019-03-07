Нью-Дели, 7 марта, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Город Индор, штат Мадхья-Прадеш, был назван самым чистым городом в Индии. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на ежегодное исследование правительства Индии «Свачх сарвекшан» («Обзор чистоты»).

(сс) Anurag Yagnik Колледж Дейли. Индор, Индия

Примечательно, что Индор получает звание самого чистого города Индии уже три года подряд. В 2019 году второе и третье места заняли города Амбикапур, штат Чхаттисгарх, и Майсур, штат Карнатака, соответственно. Президент Индии Рам Натх Ковинд, который вручил награды победителям, заявил: «Необходимо привить каждому индийцу культуру общественной чистоты. Без этого невозможно процветание Индии».

Ежегодное исследование правительства Индии «Свачх сарвекшан» («Обзор чистоты») проводится с 2014 года во всех городах Индии. По своему масштабу данное исследование является крупнейшим в своем роде во всем мире. В рамках «Обзора чистоты» оцениваются не только общая чистота улиц, площадей, остановок общественного транспорта и железнодорожных станций, но и развитость инфраструктуры по переработке отходов, очистке воздуха и воды.