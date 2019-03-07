Нью-Дели, 7 марта, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Правительство Индии заявило, что страна нуждается в многоцелевых истребителях «Рафаль» для отражения агрессии со стороны Пакистана. По сообщению индийского новостного издания «NDTV Кхабар», с соответствующим заявлением на слушании в Верховном суде Индии 6 марта выступил генеральный прокурор Коттаян Катанкот Венугопал.

Dvidshub.net ВВС Пакистана

В своем выступлении Коттаян Катанкот Венугопал отметил, что воздушный бой между индийскими МиГ-21 и пакистанскими F-16 27 февраля продемонстрировал «острую необходимость в скорейшей модернизации индийских ВВС». По словам генерального прокурора Индии, хотя МиГ-21 «держался достойно» в бою с более современным F-16, французский истребитель «Рафаль» «справился бы с задачей лучше».

В настоящее время Верховный суд Индии под председательством Ранджана Гогои рассматривает многочисленные петиции, направленные против сделки на покупку новых боевых самолетов французской компании Dassault. Скандальная сделка стала объектом ожесточенной критики со стороны оппозиции и общественности Индии. Правительство Индии во главе с Нарендрой Моди обвиняется в нарушении правил рыночной конкуренции при заключении договора, взяточничестве, а также предумышленном изменении условий контракта на менее выгодные.

Напомним, что по условиям сделки министерство обороны Индии приобрело 36 многоцелевых французских истребителей «Рафаль». Сообщается, что первая партия самолетов должна прибыть в Индию к осени.