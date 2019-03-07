Вашингтон, 7 марта, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Компания Google должна исправить «некорректное» отображение Крыма на всех картах. С таким призывом к руководству корпорации обратился посол Украины в США Валерий Чалый. Об этом говорится в сообщении на странице дипломатического ведомства в Facebook.

Аполлинарий Васнецов. Крымский пейзаж. 1890

Читайте также: Google исправил некорректное отображение Крыма на картах

В своём письме дипломат указал на необходимость исправления «некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации». Чалый указал, что такая ситуация «абсолютно противоречит чёткой и неизменной позиции администрации США, Конгресса США и ООН».

Он напомнил, что в декларации по Крыму госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что Соединённые Штаты никогда не признают попытку России аннексировать Крым, а в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН статус Крыма чётко определён в качестве территории Украины.

https://twitter.com/UKRintheUSA/status/1103354286124265472

«Посольство Украины в США надеется, что всемирно известная корпорация исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документами, а также в соответствии с официальной позиции Соединённых Штатов», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях компания Google заявила, что исправила ошибку с некорректным отображением Крыма на картах у ряда пользователей в России. В компании также заявили, что прилагают все усилия для «объективного изображения спорных регионов» и следуют местному законодательству при отображении названий и границ там, где есть локальные версии карт Google.

Напомним, Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года всенародного референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. Киев до сих пор не признаёт волеизъявление народа и считает полуостров своей территорией, «оккупированной» Россией.