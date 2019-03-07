Ереван, 7 марта, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Визиты премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Иран и Брюссель, а также визиты президента страны Армена Саркисяна в Германию и Францию можно считать успешными, пишет в редакционной заметке газета «Аравот».

"Думаю, любой непредвзятый человек подтвердит, что изменения, произошедшие в Армении в прошлом году, оказали положительное влияние на наши развивающиеся в этих направлениях отношения, и партнеры готовы к более тесному сотрудничеству с нашей страной. Власть, которая пользуется поддержкой большинства граждан, является огромным внешним ресурсом, и остается, так сказать, «капитализировать» этот потенциал», — пишет главный редактор издания Арам Абраамян.

По его мнению, эту «капитализацию» следует осуществить посредством реализуемой в стране работы. В частности, если первые лица страны договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в какой-либо сфере, это не значит, что завтра или на следующий день будут ощутимы результаты этого сотрудничества. «Декларации о намерениях» должна последовать тщательная и повседневная работа государственного аппарата, исполнительной и законодательной власти, требующая не только самоотдачи, но и профессионализма. Например, просто так, даже при большом желании и «политической воле» визовый режим с ЕС не будет либерализован, более того — Армения не станет транзитной страной для газа. Всё это, по мнению автора, может быть достигнуто путем долгосрочных переговоров, а также путем принятия соответствующих мер в Армении.

В частности, программы, финансируемые ЕС, предполагают, что государственные ведомства страны должны тщательно их разрабатывать, чтобы в дальнейшем смогли «продавать» их заинтересованным сторонам. Это касается судебной реформы, образования и сельского хозяйства (кстати, в последнем случае неясно, какое ведомство должно разработать эти программы).

«Если мы ожидаем помощи в борьбе с коррупцией, мы должны работать не только в направлении «тушонок», но и, как это принято говорить, работать над институциональными изменениями. Например, с 1 января этого года должна была быть создана электронная платформа для составления новой модели декларации о доходах должностных лиц. Однако по сей день ничего не сделано.

Пришло время сосредоточиться на подобных вопросах, этап борьбы с «предыдущими властями», подозрениями и паранойей уже пройден. В противном случае появляется некоторое противоречие — власть революционна на уровне заявлений и риторики, а с точки зрения проведения реальных реформ — проявляет медлительность», — пишет издание.