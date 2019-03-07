Киев, 7 марта, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко встретился с заместителем государственного секретаря США Дэвидом Гейлом, сообщил 7 марта официальный сайт президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Порошенко заявил, что Украине и США за четыре года удалось нарастить объёмы торговли, углубить военно-техническое сотрудничество и укрепить украино-американское стратегическое партнёрство.

Отмечается, что стороны обсудили дальнейшие шаги по противодействию России, в частности усиление антироссийских санкций. Ещё одной темой встречи стали приближающиеся выборы президента Украины. Представитель США отметил, что следует избежать возможной дестабилизации страны, а также не допустить иностранное вмешательство в украинские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, во время визита заместителя государственного секретаря США, один из кандидатов в президенты Украины Сергей Кривонос снял свою кандидатуру в пользу Петра Порошенко, заявив, что в данный момент Украине не следует менять верховного главнокомандующего.

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