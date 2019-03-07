Калуга, 7 марта, 2019, 11:11 — ИА Регнум. В Калуге 6 марта в Государственном музее истории космонавтики была торжественно открыта выставка «Сын России — гражданин мира», посвящённая 85-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, посетители выставки узнали о детстве, юности, становлении характера Гагарина, о первом космическом полете, всемирном признании и вкладе космонавта в укрепление мира.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открылась выставка к 85-летию Юрия Гагарина

Посетил выставку глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«Калуга неразрывно связана с историей космонавтики, в нашем городе жил и работал основоположник космической науки Константин Эдуардович Циолковский, именно на нашей калужской земле, в смелых работах великого ученого нашла свое воплощение вековая мечта человечества, — подчеркнул Александр Иванов. — Калуга свято чтит подвиг первого покорителя космоса — Юрию Гагарину было присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги», одна из центральных улиц города названа его именем, несколько лет назад был установлен памятник первому космонавту. Прекрасно, что на выставке присутствует множество юных калужан, возможно среди них будущие космонавты. В нашем городе делается все возможное для приобщения молодежи к науке и космонавтике, недавно в Калуге был открыт образовательный центр «Кванториум», в котором этим направлениям уделено особое внимание».

В экспозиции были представлены личные вещи Юрия Гагарина, документы и фотографии из собрания Государственного музея истории космонавтики имени К.Э.Циолковского, а также Музея Ю.А.Гагарина.

«Особое впечатление на меня произвела запись, которую Юрий Гагарин оставил в книге посещений дома-музея К.Э.Циолковского: «Очень счастлив тем, что мне первому удалось осуществить мечту Циолковского, завершить труд тысяч людей, подготовивших первый полёт человека в космос. Для нас, космонавтов, пророческие слова Циолковского об освоении космоса всегда будут программными, всегда будут звать вперёд», — рассказал Александр Иванов. — Это говорит о том значении, которое придавали трудам нашего великого земляка советские космонавты».

Глава Калуги поблагодарил сотрудников музея космонавтики и пожелал им дальнейших успехов.

«Благодаря усилиям сотрудников музея космонавтики собраны уникальные экспонаты, в том числе связанные с первым полётом Юрия Алексеевича Гагарина, — отметил Александр Иванов. — Музеем ведётся постоянная работа по популяризации космонавтики, приобщению молодого поколения к великим свершениям героев, открывшим человечеству путь к освоению космоса. Поздравляю всех собравшихся с открытием выставки «Сын России — гражданин мира», уверен, она станет важной вехой в деле увековечения памяти первого космонавта!».