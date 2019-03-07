Калуга, 7 марта, 2019, 12:07 — ИА Регнум. В Калужской области посевная площадь в 2019 году будет увеличена на 4% и составит не менее 343 тысяч га, увеличится и площадь ярового сева. Об этом 7 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

По данным аграрного ведомства, в 2019 году значительно возрастет зерновой клин в Барятинском, Жуковском, Перемышльском, Ульяновском и Мещовском районах.

На предстоящий весенний сев хозяйства Калужской области уже обеспечены семенами зерновых культур на 85%. Качество семенного материала лучше 2017 года. Отстающим хозяйствам областными Минсельхозом рекомендовано закупить недостающие семена и полностью довести их до посевных кондиций.

Напомним, в 2019 году утверждены новые государственные программы развития сельского хозяйства — федеральная и областная. В этой связи внесены изменения, касающиеся вопросов предоставления господдержки по отдельным направлениям. В частности, субсидии в области растениеводства теперь будут предоставляться двумя траншами. В первом полугодии — на возмещение части затрат на озимый сев прошлого года, производство семенного картофеля и овощей открытого грунта, во втором — на возмещение части затрат по итогам ярового сева текущего года.