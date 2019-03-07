Москва, 7 марта, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Для того чтобы правящий в России класс смог бы поддерживать свой прежний уровень доходов и увеличивать его, будет снижено потребление и уровень жизни других слоёв населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 марта рассказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов, комментируя прогноз международной консалтинговой компании Knight Frank, согласно которому в ближайшие пять лет в России количество состоятельных людей увеличится на четверть.

Александр Красносельский. Сбор недоимок.1869

«В России главные отрасли, которые дают прирост нашей экономики, — это добывающая промышленность, финансовый сектор и строительство, — сказал Комолов. — Нефть сейчас стоит достаточно много. Не так много, как в середине 2000-х годов, но 60−70 долларов за баррель — это хорошая цена применительно к истории XX века. Эти добывающие отрасли приносят большие дивиденды правящему классу — для них созданы самые благоприятные экономические условия, например выгодный курс валюты, который позволяет двукратно наращивать свои доходы. У нас плоская шкала подоходного налога для физических лиц. Наши крупнейшие богатеи платят такой же налог, как и люди, получающие обычную зарплату. У нас налог на дивиденды очень низкий — 13%».

При этом экономист обратил внимание на то, что правительство старается не трогать и не ущемлять интересы состоятельных слоев населения, которые, в отличие от трудящихся масс, более организованы и имеют возможность лоббировать свои интересы в высших органах власти.

«Но из-за того, что размер пирога национального дохода в России несколько сократился относительно двухтысячных годов, то сейчас ожесточается борьба за его передел, — сказал Комолов. — Борьба между классами, а не между отдельными людьми. Из-за этого расслоение будет и дальше расти, и для того чтобы поддерживать хотя бы прежний уровень доходов правящего класса, а желательно ещё и увеличивать его, нужно существенно ограничивать потребление и уровень жизни других слоев населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста, члена президиума Столыпинского клуба Владислава Жуковского, политика, проводимая правительством РФ, нацелена на то, чтобы отобрать у населения последние деньги через повышение налогов, акцизов и прочего.

«Ситуация откровенно удручающая, — сказал он корреспонденту ИА REGNUM. — В абсолютном выражении расходы населения в январе 2019 года превысили доходы на 245 млрд рублей. В 2019 году население стало использовать уже свои последние сбережения, свою заначку на «чёрный день», которую они откладывали до наступления худших времён, ибо худшие времена, судя по всему, наступили».