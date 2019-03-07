Кишинёв, 7 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон опроверг информацию о том, что на его супругу Галину Додон в Молдавии заведено уголовное дело. Как передает ИА REGNUM, Додон назвал это «фейковой новостью» в контексте межпартийных переговоров, которые идут с стране после парламентских выборов.

Kremlin.ru Игорь Додон и его супруга Галина Додон

При этом Додон подчеркнул, что сам он «не является субъектом» таких переговоров, поэтому все «атаки» в его адрес «будут мимо цели». «Обращаюсь ко всем политическим деятелям: занимайтесь лучше серьезными вещами, выполняйте предвыборные обещания, ведите переговоры интеллигентно, если можете», — добавил он.

О том, что на супругу президента заведено уголовное дело и оно используется для шантажа Додона, сообщил один из лидеров предвыборного блока правых сил ACUM Михаил Попшой. По его словам, речь идет о незаконном финансировании благотворительного фонда Галины Додон, который использовался в том числе для продвижения имиджа Игоря Додона и в избирательной кампании Партии социалистов.

В Генеральной прокуратуре Молдавии также опровергли информации о существовании такого дела.