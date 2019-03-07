Чебоксары, 7 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. В Чувашии завершились судебные разбирательства в связи с двойным убийством в Батыревском районе. Жертвами стали супруги, которые отказались впускать ночью пьяного соседа. В ответ злоумышленник, незаконно проникнув в дом, расправился с четой, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

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Трупы были обнаружены утром 16 октября 2018 года: 51-летний мужчина и его 47-летняя супруга были убиты в своём доме в Батыревском районе. Под подозрение попал их 49-летний сосед, который был ранее судим. Следствие установило, что в ночь с 15 на 16 октября злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в жилой дом односельчан, где устроил с ними скандал из-за того, что они не открывали ему дверь. Он ударил ножом хозяина дома, а затем — его супругу. Очевидцем убийства стала их 9-летняя дочь, которая успела спрятаться.

«Девочка пыталась ночью дозвониться до своей старшей сестры, проживающей отдельно в другом населенном пункте, и сообщить о произошедшем, но денег на балансе не было. Та перезвонила ей утром и узнала о случившемся. Со слов осужденного, в ту ночь он зашел в дом к потерпевшим за сигаретами», — сказал Олег Дмитриев.

Орудие преступления обнаружено в доме злоумышленника. Оснований для признания осужденного невменяемым не установлено. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище») и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Назначено наказание в виде 18 лет 3 месяцев 10 дней с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года. Приговор суда не вступил в законную силу.

По уголовному делу установлено также, что в октябре 2018 года осужденный привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, в связи с чем в органы внутренних дел внесено представление и обращено внимание на необходимость повышения эффективности работы по профилактике рецидивных преступлений.

Отметим, что в феврале в Ибресинском районе вынесен приговор по делу об убийстве в октябре прошлого года 61-летнего мужчины, который получил удары топором по голове и был закопан во дворе своего дома. Перед судом предстал его младший брат, совершивший преступление из-за «личных неприязненных отношений на бытовой почве». Ему назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.