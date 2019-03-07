Ростов-на-Дону, 7 марта, 2019, 12:04 — ИА Регнум. С начала года в Ростовской области зарегистрировано два случая заболевания корью. Болезнь подхватили жители Ростова-на-Дону и Заветинского района. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Болезнь

По информации ведомства, за последние пять лет максимальное число заболевших корью было зарегистрировано в 2014 году — 320 случаев. В период 2015—2017 годов регистрировалось от 5 до 16 случаев.

В 2018 году на Дону корью заболело 49 человек. Большинство из них дети. Причина заболеваемости в 19 случаях — завоз кори из-за рубежа и других территорий России.

«Кроме единичных случаев зарегистрирован очаг групповой заболеваемости корью среди девяти детей и сотрудника одного из детских садов Ростова-на-Дону. Все заболевшие не привиты, отказывающиеся от профилактических прививок», — отметили в Роспотребнадзоре.

Воспитанников без прививок на срок инкубационного периода в детский сад не принимают.

Стоит отметить, что по итогам 2018 года Украина стала первой в мире по числу заболевших корью. С начала текущего года уже заболели более 21 тыс. человек. При этом зафиксирован высокий показатель летальных случаев.