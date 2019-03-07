Ростов-на-Дону, 7 марта, 2019, 12:11 — ИА Регнум. В сообществе «Ростов Главный» во «Вконтакте» опубликовали фотографию девушки-курьера из «Яндекс.Еды», которая доставляет заказы вместе со своим ребенком в коляске. После того, как снимок разлетелся по соцсетям, компания предложила сотруднице более комфортные условия сотрудничества, а в Delivery Club пообещали помочь с поиском няни или устройством ребенка в ясли. Об этом 18-летняя Лада Королёва рассказала изданию «161.ру».

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «Ростов Главный» Молодая мать Лада Королёва, работающая в «Яндекс.Еде»

Скриншот страницы во «ВКонтакте» «Ростов Главный» Молодая мать Лада Королёва, работающая в «Яндекс.Еде»

Девушка сообщила, что её муж сейчас служит в армии, а детского пособия в 10 тыс. рублей не хватает на жизнь. Лада решила устроиться работать курьером, так как ей подходит график работы.

«Просить помощи не хочу — считаю, что человек должен уметь обеспечивать себя сам».

Девушка уточнила, что её сфотографировали в первый рабочий день. Он оказался «относительно несложным». В перерывах между заказами девушка кормила ребёнка. Единственной проблемой стала коляска, которая не всегда помещалась в лифт, и дочь приходилось брать на руки. По словам Лады, некоторые клиенты очень удивлялись, когда видели курьера с ребёнком.

После того, как фото стало популярным, Ладе начали предлагать материальную помощь. Неравнодушные жители города подарили ей два детских комбинезона, подгузники и детское питание. Кроме того, компания «Яндекс» пригласила её на беседу и предложила другой вариант сотрудничества, который позволит более комфортно совмещать работу и уход за ребёнком.

После публикации истории в издании TJ служба доставки еды Delivery Club также вызвалась помочь молодой матери. Они пригласили Ладу стать их курьером и, вне зависимости от решения, пообещали на ближайший год помочь с поиском няни или устройством ребёнка в ясли, а также покупкой детского питания.

Ранее в социальных сетях стала популярной фотография двух молодых людей — парень в форме Delivery Club целовался с девушкой в форме «Яндекс.Еды». Пару назвали современными Ромео и Джульеттой, а службы доставки пообещали оплатить влюблённым выходные в Париже.