Казань, 7 марта, 2019, 11:58 — ИА Регнум. За два месяца 2019 года больше всего в Казани подорожало дизельное топливо — на 1,3%. Цены на бензин различных марок также не стояли на месте, но их колебание было в пределах 0,6%. Татарстанстат обнародовал данные по стоимости автомобильного топлива на начало марта 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Falkenpost Бензин

Стоимость дизельного топлива на 4 марта 2019 года в столице Татарии в среднем составляла 45,43 рубля за литр. При этом относительно стоимости топлива на декабрь 2018 года рост цен произошёл на 1,3% — с 44,83 рубля.

Цена на бензин также не стояла на месте — колебания были от 0,2 до 0,6% в зависимости от марки.

За АИ-92 на начало марта в среднем на казанских заправках просили 40,58 рубля, что на 0,3% выше, чем в декабре 2018 года, когда литр этого топлива стоил 40,47 рубля. Бензин марки АИ-95, подорожав на 0,2%, стал стоить 43,15 рубля в начале марте 2019 года против 43,06 рубля за литр в декабре 2018 года. Бензин марки АИ-98 обходится автомобилистам в Казани в 49,89 рубля за литр, что на 0,6% дороже, чем он стоил в декабре — 49,6 рубля.