Белгород, 7 марта, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Существенного повышения ударной прочности цемента для сооружений спецназначения добились учёные Белгородского государственного технологического университета (БГТУ) им. В.Г.Шухова совместно с коллегами из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом 7 марта сообщает пресс-служба белгородского вуза.

Цитата из х/ф «Джентльмены удачи» реж Александр Серый. 1971. СССР Хороший цемент

Высокоплотный композит был разработан благодаря исследованиям ученых в области геоники (геомиметики) — подхода, при котором технологическая схема позаимствована в геологических и космохимических процессах. В результате учёные создали цемент, ударная прочность которого превышает обычную в девять раз.

«Характеристики были получены благодаря практическому применению фундаментальных положений геоники, сформулированной профессором Валерием Станиславовичем Лесовиком», — сообщил участник исследовательской группы, заместитель начальника УВЦ ДВФУ полковник Александр Мочалов.

Над созданием нового материала также работали доцент УВЦ ДВФУ, член Союза машиностроителей России подполковник Роман Федюк, студент-дальневосточник Роман Тимохин, а также учёные из БГТУ.

Отметим, что в Учебном военном центре ДВФУ работает научная школа по разработке композитов для специальных сооружений с использованием теоретических положений геоники (геомиметики). Результатами работы исследователей уже стали сверхпрочный материал для строительства сооружений специального назначения, фибробетон с волокнами как армирующий материал. Учёные разработали новые бетоны различного состава для защитных и гидротехнических сооружений, а также для строительства в суровых условиях Арктики.