Москва, 7 марта, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Закон о новых правилах использования средств материнского капитала Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 марта.

Infanti.com.br Материнский капитал

Нововведение коснется только тех семей, которые еще не подали заявления на распоряжение средствами, полученными по программе материнского капитала. Речь идет о запрете вкладывать такие средства в ипотечные кредиты банков и других кредитных организаций, которые не подотчетны Центробанку. По действующим сегодня нормам, закон не запрещает таких операций, поэтому граждане чаще всего оформляют ипотечные кредиты по более высокой процентной ставке, чем можно было бы в подконтрольных ЦБ организациях.

Кроме того, закон также позволяет брать кредит на ипотеку в бывшей Агентстве ипотечного жилищного кредитования, которое сегодня превратилось в единый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ РФ».

Между тем закон также устанавливает, что попытка купить на средства маткапитала непригодное для проживания жилье будет причиной в отказе выдать ипотечный кредит в целом.