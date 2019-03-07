Москва, 7 марта, 2019, 11:50 — ИА Регнум. В России каждый десятый сотрудник (10%) продлит мартовские праздничные выходные дополнительным отпуском или отгулами. Таковы данные Исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж. Владимир Попов. 1980. СССР Отпуск

Большинство опрошенных работающих граждан РФ (63%) будут отдыхать положенные по закону три дня — с 8 по 10 марта. 11% не определились с решением. 16% респондентов будут работать в праздники.

Чаще берут дополнительные отпуска в преддверии или после 8 марта люди старше 45 лет (11%) или граждане с высоким доходом (12%).

Опрос проведен 4—6 марта 2019 года в 341 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим городом для путешествий на мартовские праздники (8−10 марта) в 2019 году назван Санкт-Петербург. Вторую строчку рейтинг заняла столица Франции — Париж (18%), на третьей строчке — Сочи (10%).

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