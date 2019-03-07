Тамбов, 7 марта, 2019, 11:44 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2019 году планируется увеличение экспорта зерна. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики, представители власти ориентируют производителей на производство зерна 3-го класса, которое ценится на внешнем рынке.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

В региональном управлении сельского хозяйства прошло совещание по вопросам развития экспорта зерна под руководством заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова. В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, представители ОАО «РЖД», а также основные грузоотправители зерна из Тамбовской области. Темой обсуждения стали актуальные вопросы, касающиеся отгрузки и транспортировки зерна в экспортном направлении.

«По итогам 2018 года 50 процентов экспорта Тамбовской области составляет зерно, — сказал начальник управления сельского хозяйства Александр Аксенов. — Объём производства зерна в регионе ежегодно увеличивается. В текущем году мы ожидаем собрать около 4 млн тонн. Соответственно, экспорт зерна также будет расти».

На внешнем рынке ценится зерно третьего класса. И именно на производство зерна такого качества региональная власть ориентирует растениеводов области.

В рамках исполнения указа президента России Владимира Путина о стратегических задачах развития РФ до 2024 года реализуется новый проект, цель которого — увеличить объем экспорта продукции АПК. Именно наращивание экспортного потенциала губернатор Тамбовской области Александр Никитин обозначил главным вектором развития регионального АПК.

По производству зерна в 2018 году Тамбовщина занимает четвертое место в ЦФО и десятое место в России.

По итогам 2017 года Тамбовщина экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму 95,5 миллиона долларов США. В 2018 году экспорт продовольственных товаров и сырья вырос на 177,8%, составив $169,8. В основном экспортируются злаки, корма для животных, растительные масла, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные субпродукты.

Странами-импортерами масложировой продукции являются Белоруссия, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Монголия, Грузия, Сербия. Злаки Тамбовская область поставляет в Саудовскую Аравию, Египет, Израиль, Турцию, Иран, Германию, Нигерию. Мясо — в Казахстан, Киргизию, Армению, Гонконг, на Украину (ДНР, ЛНР), в Нигерию, Тайвань, Либерию, Вьетнам, Конго.