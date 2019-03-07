Астана, 7 марта, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил медалью «Алтын алка» («Золотая подвеска») многодетную мать Алтынай Сарсембаеву и медалью «Кумiс алка» («Серебряная подвеска») Машук Мамбетову, сообщает 7 марта агентство «Казинформ».

Нина Ватолина. Слава матери-героине! 1944

36-летняя Алтынай Сарсембаева имеет семерых детей и работает частным предпринимателем в области аренды квартир и продажи товаров. Женщина также учится на 4-ом курсе филологического факультета университета имени Х. Досмухамедова.

У Машук Мамбетовой шесть детей. Многодетная мать работает заместителем заведующего кафедрой общего языкознания и европейских языков Казахского национального университета им. Аль-Фараби.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта в администрации президента Казахстана состоялась церемония поздравления женщин с 8 марта с участием главы республики Нурсултана Назарбаева.