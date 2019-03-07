Люксембург, 7 марта, 2019, 11:35 — ИА Регнум. Наглость американских политиков увеличивает число потенциальных союзников России в борьбе с диктатом США, обращенный к Европе деликатный сигнал Дмитрия Медведева был выдержан очень верно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 7 марта, комментируя высказывания премьер-министра России в адрес американского дипломата.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Ранее руководители посольства США в Люксембурге накануне визита в эту страну Дмитрия Медведева посоветовали властям страны «призвать Россию изменить политику и уйти из Крыма». Медведев в свою очередь отметил, что американским дипломатам стоит начать изучение международного права по самым простым учебникам и начать с понятия государственного суверенитета.

«В том миропорядке, который американцы в силу разрушения СССР строят с середины 1980-х годов, понятие суверенитета и тем более суверенного равенства государств отсутствует. Мы сами, Россия, прошли позорный период, когда из Вашингтона нам могло поступать указание о том, что и когда нашей государственной власти надо делать, в каком направлении ей вести свою политику и так далее. Так что в определённом смысле и на нас лежит доля ответственности за то, что американцы так распустились.

Теперь настало время призвать их к порядку, причём призвать не просто словами, а делом. Вот Дмитрий Медведев напоминает американским дипломатам в Люксембурге о том, что «государственный суверенитет — это верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее». Но помнит ли он при этом о том, что в своей финансово-экономической деятельности, в банковской сфере и сегодня Россия сама не до конца суверенна? Между тем без этого аспекта суверенитета суверенитет государственной власти в целом остаётся неполным.

Своей наглостью американцы увеличивают число наших потенциальных союзников в борьбе с американским диктатом. Люксембург — страна небольшая, но в европейской политике важная, просто так тыканье её носом в то, что она должна или не должна делать, американцам не пройдёт. Точно так же такое тыканье уже аукается американцам в отношениях с Германией, Италией, некоторыми другими уважающими себя европейскими странами. Начинают уставать от американского понукания и на других континентах.

Одним словом, хорошо, что председатель правительства России высказался именно таким образом — деликатно, но внятно; не обижая люксембуржцев, но ясно давая понять, чего Россия ожидает от европейцев — восстановления своей суверенности.

Что же касается самой России, то и мы по пути восстановления нашего суверенитета, утраченного в 1991 году, прошли ещё только чуть более половины пути. Значительная часть борьбы за него — впереди», — отметил Михаил Демурин.