Биробиджан, 8 марта, 2019, 03:28 — ИА Регнум. Необычное поздравление с Международным женским днём придумали волонтёры Молодой гвардии «Единой России» в столице Еврейской АО Биробиджане. В городском парке на дереве появились поздравительные открытки с 8 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Антон Болтов «Дерево комплиментов» появилось в Биробиджане

Антон Болтов Открытки на «дереве комплиментов» в Биробиджане

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«Мы украсили дерево в городском парке поздравительными открытками разных форм, цветов и размеров. На этих открытках самые тёплые пожелания женщинам нашего города. Есть и пустые таблички — на них любой желающий может оставить поздравление для своей девушки, мамы, жены или бабушки. Многие женщины говорят, что в этот день лучшим подарком считают яркие впечатления, ощущение праздника. Мы уверены, что смогли подарить настоящий праздник. Женщинам нравится, на лицах улыбки, а это главное», — рассказал волонтер Антон Болтов.

Антон Болтов Волонтёр Антон Болтов

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке мужчины вместо срезанных цветов решили дарить женщинам посаженные в их честь деревья. Для ценителей традиционных поздравлений местное цветоводческое предприятие вырастило особенные камчатские тюльпаны самых экзотических расцветок. В Хабаровске волонтеры ЕР вышли на улицы вместе с представителями службы судебных приставов и ГИБДД, чтобы поздравить женщин с праздников, подарить цветы и даже почитать им стихи.