Сеул, 7 марта, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Компания SK Innovation Co. поделилась «весенним счастьем» с пожилыми людьми, живущими в одиночестве, сообщает Seoul Economic Daily.

7 марта представители компании сообщили, что глава компании совместно с 53 новыми сотрудниками организовали в Центре по вопросам благополучия пожилых людей, расположенном в районе Тондэмун-гу в Сеуле, волонтерскую деятельность. В частности, сотрудники компании SK Innovation Co. готовили кимчи для 18 пожилых людей, которые живут в одиночестве.

Известно, что компания проводит волонтерские мероприятия с 2016 года с целью помочь одиноким пожилым людям и детям с нарушением развития. Известно, что в период с 2016 по 2018 года в волонтерской деятельности приняло участие 98,7% сотрудников компании.

Кимчи — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь пекинскую капусту. В общем случае — это приправленные красным перцем, зелёным луком и луковым соком, чесноком и имбирём квашеные кочаны или листья крестоцветных.