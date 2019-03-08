Москва, 8 марта, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Сегодня, 8 марта, в Москве и Санкт-Петербурге пройдет ретроспектива немого фильма родом из XXI века — «Артиста» Мишеля Хазанавичуса. Показ устраивает кинофестиваль «Артпоказ».

Цитата из к/ф «Артист». реж. Мишель Хазанавичус. Франция, Бельгия. 2011 Случайная встреча

Действие черно-белой ленты, стилизованной под немое кино, разворачивается в 1927 году в Голливуде. Никому не известная Пеппи Миллер попадает на первые страницы газет после того, как сталкивается со звездой немого кино Джорджем Валентайном. Девушка набирает популярность в новом звуковом кинематографе, тогда как Валентайн отказывается работать с микрофонами. Обрести счастье героям помогает любовь.

Праздничные показы пройдут в московском кинотеатре «Космос» и петербургском киноцентре «Родина». Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.