Москва, 7 марта, 2019, 11:17 — ИА Регнум. «Ван Гоги» (16+)

Цитата из к/ф «Ван Гоги». реж. Сергей Ливнев. 2019. Россия Отец и сын

Отец и сын. Такие непохожие друг на друга. Один — всемирно известный дирижер. У него вроде бы есть всё, что ему нужно: громкая слава, деньги, любимое дело, а больше он ни в чем и ни в ком не нуждается. Другой — художник, не создающий ничего, кроме сложных инсталляций из завязанных узлами цветных веревок. Он страдает от ужасных мигреней и мечтает умереть. Они живут в разных странах, контакт между ними давно потерян, их родственная любовь почти превратилась в ненависть, как вино превращается в уксус. Но однажды тот, кто имел всё, всё почти в одночасье теряет. То, что казалось концом, стало началом пути к пониманию и прощению.

Главные роли в фильме Сергея Ливнева блестяще исполнили Алексей Серебряков и Даниэль Ольбрыхский.

«Капитан Марвел» (16+)

Кэрол была военным летчиком, хотела защищать свою родину, но оказалась частью чужой войны. Во время стычки между враждующими пришельцами из космоса она почти погибла, но была возрождена к жизни одной из рас и наделена удивительными сверхспособностями. Пришельцы уверены, что Кэрол будет теперь сражаться на их стороне против исконных врагов. Но человеческие воспоминания возвращаются, а вместе с ними и человечность, и желание остановить войну…

Фантастический фильм по комиксам Марвел поставила режиссер Анна Боден.

«Частная война» (18+)

Фильм Мэтта Хейнемана рассказывает о жизни и смерти журналистки Мэри Колвин, бесстрашного искателя правды о «горячих точках». В своих отчаянно опасных командировках Мэри потеряла глаз — но не мужество. Шри-Ланка, Ливия, Сирия… Не сойти с ума среди ужасов локальных войн и мятежей ей помогают алкоголь и сигареты, но прежде всего — вера в важность своей миссии. Вера в спасительность правды…

«Вокс Люкс» (16+)

Легко ли быть звездой? Ведь ты постоянно под прицелом телекамер и вынуждена взвешивать каждое слово, будто преступник на допросе, — и никакой тебе презумпции невиновности. А еще ты должна не поддаваться годам, вечно быть в голосе и каждый раз удивлять публику чем-то новеньким и экстравагантным. Творческая карьера Селесты, героини фильма Брэйди Корбета, началась с кровавой трагедии, о которой, чудом уцелев, она написала песню. Прошло 20 лет, но публика по-прежнему жаждет крови…

«Тень» (16+)

Бывает ли так, что копия оказывается лучше оригинала? У хитроумного генерала Юя с детства был двойник — на случай возможного покушения. Со временем Юй привык прятаться за спину двойника при всякой серьезной опасности, предоставляя действовать ему, а себе отводя роль мозгового центра. Вот и теперь, когда из-за своих амбиций генерал угодил в опалу, рисковать жизнью должен двойник-Тень. Но женщины и судьба любят смелых. Не слишком ли заигрался хитрец в свои игры и захочет ли Тень вечно «знать свое место»?

Костюмный исторический боевик поставил китайский режиссер Чжан Имоу.

«Здесь была Бритт-Мари»

Когда ты на седьмом десятке, странно думать о том, чтобы хотя бы переставить мебель в комнате — не то что покидать вещи в чемодан и уехать куда глаза глядят от мужа, с которым прожила 40 лет! Но героиня фильма Тувы Новотны поступает именно так, не в силах простить предательства самого близкого человека. Когда тебе некуда податься, нужно просто сойти на первой попавшейся остановке и следовать подсказкам судьбы. Так Бритт-Мари оказывается в городишке, для которого даже не нашлось приличного названия и он называется просто Борг (Город) и становится тренером детской футбольной команды. Она никогда не играла в футбол, а команда ни разу еще не выигрывала. Они в таком безвыходном положении, что у них просто обязано все получиться…

Фильм является экранизацией книги шведского писателя Фредерика Бакмана.

«Гости» (16+)

Шастать по чужим домам — плохая идея, даже если вы не грабители, а просто охотники за острыми ощущениями и любители необычных вечеринок. Решив провести компанию заезжих юных «сталкеров» в хорошо знакомый ей заброшенный особняк, Катя представить себе не могла, что невинная вечеринка обернется дьявольским кошмаром и что эта ночь вновь сведет ее с когда-то близким мужчиной. Но в их новой встрече нет нежности и страсти — только страх.

Романтический «ужастик» поставил режиссер Евгений Абызов.

«Родители легкого поведения» (16+)

Как быть, если хочешь обеспечить любимой дочери-студентке беззаботную и счастливую жизнь, но внезапно оказался полным банкротом? Супруги Фрэнк и Нэнси, герои комедии Фреда Вульфа, в один миг лишились всего. Все так ужасно, что им даже весело. Особенно весело становится, если раздавить вместе бутылочку-другую. Тогда и легкость необыкновенная появляется, и идеи посещают просто гениальные. Например, сдать в аренду чужой дом…

«Лови момент» (16+)

Сорваться покорять столицу, причем непременно на артистическом поприще, — что может быть банальней такого безумства? Но героиня комедии Антонины Руже, провинциальная девушка Рита, уверена, что именно ей повезет, ведь у нее явный талант, отточенный в амплуа тамады и аниматора на детских праздниках. Но вскоре ей, увы, приходится понять, что путь на сцену отнюдь не усыпан розами. Пока что ей попадаются только шипы…

«Гурвинек. Волшебная игра»

Если ты заядлый геймер, то порой кажется, что тебе все по плечу — не только в виртуальности, но и в реальности. Но в какой-то момент приходится столкнуться лицом к лицу с настоящей опасностью, когда перезагрузиться и начать сначала не получится.

Любимец чешских детей, мальчик Гурвинек в мультфильме, созданном международной командой аниматоров, увлечен сложнейшей игрой, победа в которой должна прославить его не только на всю школу, но и на весь город. Но эти честолюбивые мечты отходят на второй план, когда в старинном музее игрушек Гурвинек находит загадочный диск, активирует его и попадает в игру, ставкой в которой будет свобода его самого и всех его друзей, старых и новых. Удастся ли ему победить страшного Кукловода?