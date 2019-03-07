Якутск, 7 марта, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Слова депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева оторваны от реальности, как и сам народный избранник. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог из Якутии Андрей Данилов, комментируя слова депутата о том, что пенсии в восемь тысяч рублей получают алкоголики и тунеядцы.

Цитата из к/ф «Три толстяка». реж Алексей Баталов, Иосиф Шапиро. 1966. СССР Величие

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«Необходима процедура отзыва таких депутатов — как региональных, так и федеральных, и муниципальных. За такие высказывания избиратели или выдвинувшая депутата партия должны лишить его мандата. Выбирают человека, а он вместо того, чтобы интересы своих избирателей защищать, глаголет какую-то чушь», — возмущён эксперт высказыванием Гасана Набиева.

Он напоминает, что нередко случаются ситуации, когда проработавшие всю жизнь в колхозе или где-то ещё люди потом не могут найти подтверждающих это документов потому, что они потеряны. Андрей Данилов также подчеркнул, что в реальной жизни часто бывает и так, что трудовая книжка лежит на одном предприятии, а работает человек по факту в нескольких организациях, чтобы прокормить семью и детей.

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«Кроме того, начиная с 1987 года, как началась кооперация, многие люди перестали работать официально, но это не значит, что они должны получать маленькую пенсию или что они тунеядцы. Они же всё равно где-то работали», — также отметил Андрей Данилов.

Причиной высказывания Гасана Набиева он считает его оторванность от реальности, в которой живут обычные люди.

«А у нас депутаты и чиновники видят мир, как говорилось в одном фильме, из окна персонального автомобиля, и пенсии у них существенно выше, — отметил политолог. — Люди просто уже перестали понимать, что происходит в стране на самом деле. Мы уже пришли к тому, что те, кто находится наверху общества (я не могу их назвать элитой, потому что элита — это всё-таки другое понятие, это люди выделившиеся, это люди, имеющие много денег или власти, большинство из них нувориши), настолько оторваны от реальной жизни населения, что просто-напросто диву даёшься. Пусть этот депутат приедет в Якутии, поработает здесь, например, в коровнике или в оленеводческом стаде, оленей попасёт, посмотрит, каково это жить в тяжёлых условиях. Я думаю, и в Волгограде тоже найдётся такая тяжёлая низкооплачиваемая работа. А пока люди, допускающие такие высказывания, оторваны от реальности, дёшево питаются в депутатской столовой. У них оказывается, что жёны богатые или пожилые матери зарабатывают по 80 млн в год, да и дети очень обеспеченные».

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Как сообщало ИА REGNUM, депутат Волгоградской областной думы, член фракции «Единая Россия» Гасан Набиев заявил, что малоимущие пенсионеры создали сами себя.

«Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: «Идите на работу!» Когда алкоголизм был: «Идите работать!» Когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них восемь тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20−25 тысяч и более. Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал, он мог бы стать нормальным человеком. Поэтому я поддерживаю то, что принимается сегодня закон, изменения к пенсионному реформированию», — заявил Набиев во время обсужденияфедерального закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.