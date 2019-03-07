Калуга, 7 марта, 2019, 11:10 — ИА Регнум. В территориальных органах МВД России Калужской области на районном уровне состоялись мероприятия по награждению народных дружинников, добившихся в 2018 году наиболее высоких результатов в деятельности по охране общественного порядка.

40.мвд.рф Награждение дружинника Олега Баклашкина

Как сообщили 7 марта корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, на территории Калужской области осуществляют свою деятельность 61 народная дружина численностью 1140 человек.

Дружинники совместно с сотрудниками полиции патрулируют улицы, участвуют в охране общественного порядка при проведении массовых и рейдовых мероприятий.

Членами народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в 2018 году обеспечивался общественный порядок при проведении 610 массовых мероприятий, принято участие в 622 рейдах. С участием общественных помощников полиции было пресечено 1169 административных нарушений, задержаны 140 правонарушителей.