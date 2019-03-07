«Под прицелом»: данные ФНС о счетах граждан РФ за рубежом
Москва, 7 марта, 2019, 11:09 — ИА Регнум. 2019 год стал для жителей России, имеющих бизнес и счета за рубежом, новой парадигмой, к которой все начали готовиться еще с 2014 года. Скрытое становится очевидным без ведома бенефициара, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов.
«В России международный стандарт автоматического обмена налоговой информацией, CRS, был принят в 2016 году для борьбы с офшорными компаниями россиян и нелегальным отмыванием денег. Согласно стандарту, компетентные органы стран, входящих в CRS, должны получать информацию от своих банков и других финансовых организаций о счетах всех иностранных клиентов, а затем направлять их в налоговый орган страны, из которой прибыл клиент. На сегодняшний день более 100 стран уже присоединились к СRS», — отметил эксперт.
Пример — российский гражданин открыл счет в иностранном банке. Счет не задекларировал в налоговой службе Российской Федерации. На счет со временем поступают деньги, проводятся валютные операции, покупка ценных бумаг и так далее. Если на момент обнаружения ФНС РФ счета гражданин будет признан налоговым резидентом России, то информация о его счете автоматически будет передана в налоговый орган России.
В такой ситуации российский гражданин понесет потери в размере до 100% от сумм валютных операций, плюс штраф за нарушение законодательства. В случае нарушений в особо крупных размерах возможно лишение свободы до трёх лет.
«Но это не игра в одни ворота. Банкам тоже мало не покажется. Таким образом «Райффайзен банк» был недавно обвинен в отмывании на сотни миллионы долларов, за этим последуют санкции, репутационные риски, не говоря уже о том, что акции самого банка упали на 12% сразу после выхода новости. Именно поэтому все иностранные клиенты подвергаются очень длительной и жестокой проверке KYC и AML. Теперь каждая мелочь, типа перевода за обучение или за аренду квартиры, будет под прицелом банкиров», — пояснил Муратов.
Казалось, ситуация явная и некуда от нее не спрячешься. Но многие российские граждане даже при таком раскладе не готовы раскрываться. Зачастую причина не связана даже с налогами. Основной проблемой является неуверенность, что их право на частную собственность останется нерушимым и что информация об их активах останется конфиденциальной.
«Именно это заставляет российских состоятельных граждан менять налоговое резидентство, находясь больше 183 дней в другой стране, зачастую платя даже больше налогов, чем это могло быть в России. По статистике более 80% состоятельных граждан РФ заинтересованы на сегодняшний день в смене налогового резидентства или фундаментальном решении вопроса по смене бенефициарства активов путем использования новых методов. Противостояние капитала и налоговых служб будет до тех пор, пока граждане не получат того, чего ждут, — уверенности», — высказал своё мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о зарубежных активах жителей России в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.
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