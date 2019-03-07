Москва, 7 марта, 2019, 11:09 — ИА Регнум. 2019 год стал для жителей России, имеющих бизнес и счета за рубежом, новой парадигмой, к которой все начали готовиться еще с 2014 года. Скрытое становится очевидным без ведома бенефициара, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«В России международный стандарт автоматического обмена налоговой информацией, CRS, был принят в 2016 году для борьбы с офшорными компаниями россиян и нелегальным отмыванием денег. Согласно стандарту, компетентные органы стран, входящих в CRS, должны получать информацию от своих банков и других финансовых организаций о счетах всех иностранных клиентов, а затем направлять их в налоговый орган страны, из которой прибыл клиент. На сегодняшний день более 100 стран уже присоединились к СRS», — отметил эксперт.

Пример — российский гражданин открыл счет в иностранном банке. Счет не задекларировал в налоговой службе Российской Федерации. На счет со временем поступают деньги, проводятся валютные операции, покупка ценных бумаг и так далее. Если на момент обнаружения ФНС РФ счета гражданин будет признан налоговым резидентом России, то информация о его счете автоматически будет передана в налоговый орган России.

В такой ситуации российский гражданин понесет потери в размере до 100% от сумм валютных операций, плюс штраф за нарушение законодательства. В случае нарушений в особо крупных размерах возможно лишение свободы до трёх лет.

«Но это не игра в одни ворота. Банкам тоже мало не покажется. Таким образом «Райффайзен банк» был недавно обвинен в отмывании на сотни миллионы долларов, за этим последуют санкции, репутационные риски, не говоря уже о том, что акции самого банка упали на 12% сразу после выхода новости. Именно поэтому все иностранные клиенты подвергаются очень длительной и жестокой проверке KYC и AML. Теперь каждая мелочь, типа перевода за обучение или за аренду квартиры, будет под прицелом банкиров», — пояснил Муратов.

Казалось, ситуация явная и некуда от нее не спрячешься. Но многие российские граждане даже при таком раскладе не готовы раскрываться. Зачастую причина не связана даже с налогами. Основной проблемой является неуверенность, что их право на частную собственность останется нерушимым и что информация об их активах останется конфиденциальной.

«Именно это заставляет российских состоятельных граждан менять налоговое резидентство, находясь больше 183 дней в другой стране, зачастую платя даже больше налогов, чем это могло быть в России. По статистике более 80% состоятельных граждан РФ заинтересованы на сегодняшний день в смене налогового резидентства или фундаментальном решении вопроса по смене бенефициарства активов путем использования новых методов. Противостояние капитала и налоговых служб будет до тех пор, пока граждане не получат того, чего ждут, — уверенности», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о зарубежных активах жителей России в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.

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