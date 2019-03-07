Киев, 7 марта, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Решение правительства о непродлении контракта противоречит как украинскому законодательству, так и и духу проводимых в стране реформ, заявил на брифинге вечером 6 марта глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Пауль де Вос. Кошачий бой в кладовке. 1596

Напомним, днем 6 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его правительство решило не продлевать контракт с Коболевым, заканчивающийся 22 марта. Как заявил Гройсман, уже с 23 марта будет проводиться «открытый и публичный конкурс с участием международных партнеров на эту должность». При этом ранее наблюдательный совет «Нафтогаза», наоборот, поддержал продление контракта с нынешним главой компании.

«Результат реформы, которая проводилась с государственными компаниями в нашей стране — полномочия увольнять, назначать, менять зарплату, премии выписывать, это полномочия исключительно Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины». Это можно проверить в законе, я не буду вдаваться в детали», — заявил Коболев.

Соответственно, по его мнению, как предварительное решение правительства об окончании контракта, так и текущее решение об объявлении конкурса противоречит украинскому законодательству.

«Такую мысль разделяет и международное сообщество, и организации, которые были спонсорами реформ корпоративного управления и помогали проводить этот закон… Это противоречит духу реформ, потому что вся идеология заключалась в том, что для главного акционера компании, правительства, основным инструментом управления является Наблюдательный совет», — пояснил менеджер.

«Жду позицию юристов, но я точно не собираюсь увольняться. Мне эта должность нужна для достижения цели, и я надеюсь, что верховенство права, цивилизованный подход в этой ситуации победят», — резюмировал Коболев.

В правительстве на брифинг главы «Нафтогаза Украины» еще не отреагировали, зато ситуацию комментируют эксперты.

«Перед нами классика отсутствующего государства. С одной стороны, Гройсман. Надутый такой парнишка, который реально ничего не понимает и ни на что не влияет. Нет, он, конечно, имеет свои квоты на смотрящих и отраслевой грабеж. Но не более. Если говорить шире, то государство как иерархия принятия решений попросту отсутствует. Потому что какой-то мелкий Коболев плевать хотел на все вышестоящее», — комментирует происходящее Михаил Подоляк.

«Это вообще другая наша реальность. Когда много фанаберии и треплежа. Но реальные результаты в минусе. Инсайд, свои компашки, заниженные цены. Новое только одно — огромные вознаграждения как легализация… И что мы имеем? Да ничего. Просто никто из госмонополий и госструктур не намерен больше уходить. Даже по требованию вышестоящих. Зачем?» — задается вопросом эксперт.

Политический деятель Денис Иванеско констатирует, что Коболев явно испугался конкурса, объявленного правительством, и призывает главу НАК ответить на несколько вопросов:

«1. Добыча (собственного газа) в 2018 году упала, хотя Коболев обещал рост — только повысьте тарифы (для населения). А повысились лишь премии «Укргаздобыче» и самому Коболеву.

2. Где анбандлинг (разделение «Нафтогаза» на отдельные компании, Киев взял обязательство провести его перед европейскими парнерами)?

3. Почему родная фирма Фаворова (начальник газового дивизиона «Нефтегаза») получает скидку на газ и кто еще получает скидки? Почему скидки на газ от «Нефтегаза» у трейдеров есть, а у населения нет?»

ИА REGNUM напоминает, что история с увольнением главы «Нафтогаза Украины» проходит на фоне большого коррупционного скандала в энергетической госкомпании.

В частности, исполнительный директор НАК «Нефтегаз Украины» Юрий Витренко накануне заявил, что с 4-го квартала 2018 года продажа газа из газовых хранилищ ведется в некоторых случаях по коррупционной схеме — некоторым компаниям топливо отпускают по заниженным ценам. По оценке менеджера, на этих операциях компания «ЭРУ Трейдинг», которой покровительствуют в «Нафтогазе», могла «заработать» $2,2 млн.

Ранее руководителем интегрированного газового бизнеса Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» был назначен Андрей Фаворов, который до недавнего времени был директором и управляющим партнером компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ).