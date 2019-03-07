Балтийск, Калининградская область, 7 марта, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Экипажи боевых самолетов морской авиации Балтийского флота отработали тактику уничтожения отряда боевых кораблей условного противника. В учениях были задействованы многофункциональные истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24. Роль условного противника сыграли три надводных корабля Балтийской военно-морской базы Балтфлота, выполняющие задачи в море.

Минобороны РФ Истребитель Су-30

Как сообщили ИА REGNUM 7 марта в пресс-службе Балтийского флота, самолеты выполнили боевые упражнения по преодолению системы противовоздушной обороны кораблей условного противника и нанесению по ним ракетно-бомбового удара.

«Для осложнения отражения кораблями авиационного удара заходы на цель осуществлялись с различных направлений с одновременным маневрированием по скорости и высоте», — отметили на Балтийском флоте.

Учения морской авиации являются плановым мероприятием боевой подготовки.

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Напомним, российские военные корабли ведут слежение за вошедшим 26 февраля в Балтийское море ракетным эсминцем ВМС США USS Gravely.