Москва, 11 марта, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 11 марта, в России отмечают День работника органов наркоконтроля. В этот день в 2003 году на базе ФСКН РФ было создано специальное уполномоченное ведомство по контролю за оборотом наркотиков — Госнаркоконтроль. ИА REGNUM составило подборку фильмов, рассказывающих о профессии работников органов наркоконтроля.

Цитата из к/ф «Скольжение». Реж. Антон Розенберг. 2013. Россия Перед выстрелом

Скольжение (Россия, 2013)

Главный герой фильма по кличке Пепл — нечистый на руку оперативник Госнаркоконтроля. Как и весь отдел, он занимается «крышеванием» незаконного оборота наркотиков. Однако однажды в коллективе появляется информатор, который докладывает всю информацию в ФСБ. Коллеги считают, что предателем оказался именно Пепл.

Траффик (США, 2000)

Верховный судья Роберт Уэйкфилд получает задание возглавить войну против торговцев наркотиками. Наркобароны и коррумпированные полицейские, частные детективы и безобидные домохозяйки выстраиваются в запутанную схему. В процессе судья узнает, что его собственная семнадцатилетняя дочь употребляет наркотики. Однако машина правосудия уже запущена.

Антидурь (Россия, 2007)

Главные герои комедийного боевика — сотрудники группы «Кобра-Антитеррор» Вельмишев и Кошкин. После неудачного завершения операции по похищению олигарха их увольняют и направляют в Первый спецотдел Госнаркоконтроля, на воротах которого красуется граффити «Антидурь». Новая работа оказывается не скучной — Вельмишеву и Кошкину приходится воевать с наркобароном Резо и бандой Загоры.

В 2016 году ФСКН была упразднена, а её функции и полномочия передали в систему Министерства внутренних дел, образовав объединённое Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ. В задачи ведомства по-прежнему входит борьба с наркобизнесом, контроль и надзор в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.