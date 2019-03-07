Санкт-Петербург, 7 марта, 2019, 10:56 — ИА Регнум. Система вкладов для накопления первого взноса на ипотеку может эффективно работать только при существенно более низкой, чем в России, инфляции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 7 марта, глава Первого ипотечного агентства Максим Ельцов, комментируя сообщения о разработке соответствующего законопроекта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Ранее РИА Новости сообщило, что законопроект находится на согласовании в правительстве и должен быть внесен в Госдуму до конца марта 2019 года. Банки должны будут выплачивать повышенные проценты по данному кредиту, а по достижении указанного в договоре срока или накоплении 20% первого взноса выдать клиенту ипотеку. При этом за финансовыми организациями оставлено право изначально отказать в предоставлении кредита, а за вкладчиками — снять деньги досрочно.

«Я к таким проектам отношусь настороженно. Из-за высокого уровня инфляции в России их эффективность сомнительна. На данном этапе это больше похоже на желание правительства показать свою заботу о гражданах.

В условиях, когда реальная инфляция находится на уровне 10% в год, вкладчик в самом лучшем случае будет просто успевать за этой инфляцией. Действующая схема, при которой обслуживать уже взятую ипотеку с каждым годом становится все дешевле (ввиду той же инфляции), представляется значительно более выгодной», — отметил Максим Ельцов.