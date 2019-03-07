Томск, 7 марта, 2019, 10:56 — ИА Регнум. По Томску 7 марта разгуливал олень. Фотографии и видео с этим благородным животным, гуляющим по городу, появились в томских пабликах в соцсетях.

Скриншот со страницы группы «Регион-70 | Томск». Vk.com По Томску гулял олень

Томичи, обсуждая эту ситуацию на страницах городских пабликов, предположили, что животное откуда-то сбежало и очень напугано.

«По большому счёту ситуация серьёзная, животное может стать причиной ДТП», — комментирует подписчица группы «Регион-70 | Томск». Она считает, что оленя нужно поймать и «доставить в среду обитания».

Между тем, как передаёт Vtomske.ru, впервые очевидцы заметили оленя на Коммунальном мосту. Как оказалось, животное ещё четыре дня назад сбежало из мини-зоопарка при местном кафе.

Олень проделал путь от поста ГИБДД до начала Московского тракта, где его и поймали. Видимых повреждений животное не получило, однако его владельцы заявили, что всё равно намерены обратиться к ветеринару.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2018 года по улицам столицы Тувы — города Кызыла — бродил волк. 29 декабря хищника уничтожили.

Читайте также: Соцсети: по улицам Кызыла бродил волк