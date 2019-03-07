Барнаул, 7 марта, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Отношение к словам депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, прославившегося недавним открытием главной причины бедности своих избирателей, это, по сути, вопрос этический, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM его заявление о том, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши», он отметил:

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«Можно обвинять, что селяне имеют заведомо более низкую пенсию и что они виноваты, что жили в селе. Можно обвинять многодетную мать, что она нарожала. Можно обвинять уборщиц, что они не получали высшего образования и довольствовались малой зарплатой. Можно обвинять алкоголика, что он, не найдя себя в жизни, запил. Но в любом случае он человек. Поэтому общество создает государство, чиновники которого обязаны обеспечить жизнь человеку только потому, что он человек.

И слава Богу, что в России наконец-то вышли на до оплаты пенсионерам до прожиточного минимума. А хамство депутата пусть останется на его совести, ибо не ровен час завтра с ним что-то случится… и он уже окажется малоимущим. Хотя зачастую такие осуждающие категоричные суждения связаны не с тем, что этот человек хочет осудить другого, сколько тем самым похвалить себя. Это тоже есть в природе человека».

Как уже сообщало ИА REGNUM, на внеочередном заседании Волгоградской областной думы депутат, член фракции «Единая Россия» Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши». Кстати, доходы самого народного избранника оказались весьма внушительными. В 2016—2017 года он задекларировал доходы в сумме порядка 70 млн рублей.

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Позднее депутат извинился за свои слова, а его коллеги-единороссы пообещали рассмотреть данный инцидент на ближайшем заседании Комиссии «Единой России» по этике.